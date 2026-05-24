قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، تأجيل جلسة محاكمة الفنانة جيهان الشماشرجي و4 متهمين آخرين، في اتهامهم بسرقة منقولات سيدة بالإكراه، إلى جلسة 25 يونيو المقبل، مع صدور قرار بضبط وإحضار المتهمين.

وجاء قرار التأجيل بعد أن تغيبت الفنانة جيهان الشماشرجي وباقي المتهمين عن حضور جلسة اليوم أمام هيئة المحكمة.

تحقيقات النيابة تشرع تفاصيل الواقعة

وجهت النيابة العامة إلى المتهمين: (جيهان الشماشرجي، ومي محمود، ومحروس حمادة، ومصطفى ممدوح، ومحمود أشرف)، تهمة سرقة منقولات المجني عليها "أميمة محمد" بطريق الإكراه.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية التي حملت رقم 6553 لسنة 2025 كلي وسط القاهرة، أن المتهمين توجهوا إلى مكان الواقعة مستقلين سيارة، حيث استولوا على منقولات مملوكة للمجني عليها.

وأوضحت التحقيقات أنه حال مقاومة المجني عليها للمتهمين ومحاولتها منعهم من الاستيلاء على متعلقاتها، قام قائد السيارة بصدمها، مما أسفر عن إصابتها بجروح وإصابات مختلفة وفقًا لما ورد بالتقرير الطبي المرفق بأوراق القضية، وتمكن المتهمون بتلك الوسيلة القسرية من الفرار من مسرح الواقعة بالمنقولات.

كما أسندت النيابة العامة إلى المتهمين في أمر الإحالة، تهمة حيازة أداة "شاكوش" دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، وذلك على النحو المبين في التحقيقات.

