إعلان

الجنايات تأمر بضبط وإحضار جيهان الشماشرجي بتهمة السرقة بالإكراه

كتب : أحمد عادل

02:07 م 24/05/2026 تعديل في 02:51 م

الفنانة جيهان الشماشرجي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، تأجيل جلسة محاكمة الفنانة جيهان الشماشرجي و4 متهمين آخرين، في اتهامهم بسرقة منقولات سيدة بالإكراه، إلى جلسة 25 يونيو المقبل، مع صدور قرار بضبط وإحضار المتهمين.

وجاء قرار التأجيل بعد أن تغيبت الفنانة جيهان الشماشرجي وباقي المتهمين عن حضور جلسة اليوم أمام هيئة المحكمة.

تحقيقات النيابة تشرع تفاصيل الواقعة

وجهت النيابة العامة إلى المتهمين: (جيهان الشماشرجي، ومي محمود، ومحروس حمادة، ومصطفى ممدوح، ومحمود أشرف)، تهمة سرقة منقولات المجني عليها "أميمة محمد" بطريق الإكراه.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية التي حملت رقم 6553 لسنة 2025 كلي وسط القاهرة، أن المتهمين توجهوا إلى مكان الواقعة مستقلين سيارة، حيث استولوا على منقولات مملوكة للمجني عليها.

وأوضحت التحقيقات أنه حال مقاومة المجني عليها للمتهمين ومحاولتها منعهم من الاستيلاء على متعلقاتها، قام قائد السيارة بصدمها، مما أسفر عن إصابتها بجروح وإصابات مختلفة وفقًا لما ورد بالتقرير الطبي المرفق بأوراق القضية، وتمكن المتهمون بتلك الوسيلة القسرية من الفرار من مسرح الواقعة بالمنقولات.

كما أسندت النيابة العامة إلى المتهمين في أمر الإحالة، تهمة حيازة أداة "شاكوش" دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، وذلك على النحو المبين في التحقيقات.

اقرأ أيضا:

"أحشاؤه خرجت من جسده".. قصة مقتل شاب بولاق الدكرور بسبب "ماسورة صرف"

بعد الحكم بحبس "يسرا ويمنى" 3 سنوات.. هل ينهي تنازل الأب العقوبة في قضية تزوير النفقة؟

ضربوه بعد فرحه بـ5 أيام.. حكاية "عريس الوراق" مات برصاصة في فمه

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

النيابة العامة جيهان الشماشرجي شاكوش

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

الداخلية تكشف ملابسات واقعة التحرش بفتاة داخل ميكروباص في الإسكندرية
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف ملابسات واقعة التحرش بفتاة داخل ميكروباص في الإسكندرية
إيمي طلعت زكريا تنشر صور جديدة من حفل زفاف نجل إدوارد
زووم

إيمي طلعت زكريا تنشر صور جديدة من حفل زفاف نجل إدوارد
لأول مرة في مصر.. خدمة لتحسين تغطية الإنترنت في غرف شقتك
اقتصاد

لأول مرة في مصر.. خدمة لتحسين تغطية الإنترنت في غرف شقتك
"في متناول اليد".. باكستان تعلن قُرب التوصل إلى اتفاق بين إيران وأمريكا
شئون عربية و دولية

"في متناول اليد".. باكستان تعلن قُرب التوصل إلى اتفاق بين إيران وأمريكا
30% في كل مادة.. التعليم توضح شروط النجاح في الإعدادية
مدارس

30% في كل مادة.. التعليم توضح شروط النجاح في الإعدادية

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

هبوط كبير في سعر الدولار مقابل الجنيه.. فما الأسباب؟
الشعاب المرجانية ظهرت.. انحسار البحر بشواطئ جنوب سيناء 30 مترًا