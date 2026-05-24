بسبب الميراث.. الأمن يضبط المتهم بالتهجم على ابنة عمته بسلاح أبيض في الدقهلية

كتب : علاء عمران

02:24 م 24/05/2026

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام أحد الأشخاص بالتهجم عليها بمنزلها باستخدام سلاح أبيض، وتهديدها بإلحاق الأذى بها وبنجلها بمحافظة الدقهلية.

تفاصيل البلاغ وخلافات الميراث

بالفحص تبين أنه بتاريخ 10 الجاري، تبلغ لمركز شرطة دكرنس من (الشاكية - مقيمة بدائرة المركز) بتضررها من (نجل عمتها "له معلومات جنائية" ووالدته - مقيمين بذات الدائرة)؛ لقيامهما بالتعدي عليها بالسب والشتم وتهديدها بسلاح أبيض، إثر خلافات قائمة بينهم حول الميراث.

خلاف عائلي يتحول لاعتداء

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المشكو في حقهما من قبل رجال المباحث، وبمواجهتهما أقر المتهم الأول بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف بتخلصه من السلاح الأبيض المستخدم في الجريمة بإلقائه في أحد المصارف المائية، بينما نفت المتهمة الثانية (والدته) ما نُسب إليها من اتهامات. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات للكشف عن ملابسات الحادث.

