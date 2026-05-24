الإعدام شنقًا لمتهم بخطف وهتك عرض فتاة من ذوي الإعاقة في المطرية

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، بمعاقبة متسول بالإعدام شنقًا، بعد إدانته بخطف وهتك عرض فتاة تعاني من تأخر عقلي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة المطرية".

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أبو الفتوح، وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان وفاطمة قنديل.

خطف وهتك عرض فتاة من ذوي الإعاقة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تداول صورة لفتاة بدت عليها آثار تعذيب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أطلق عليها رواد السوشيال ميديا لقب "فتاة المطرية"، قبل أن يتمكن شقيقها من التعرف عليها.

وكشفت التحريات أن المجني عليها تعاني من تأخر عقلي، وغادرت منزل شقيقها بمنطقة المطرية، قبل أن تتوجه إلى منطقة الظاهر، حيث استغل المتهم حالتها الذهنية بعدما شاهدها داخل إحدى الحدائق، واعتدى عليها جنسيًا.

اقرأ أيضا:

"أحشاؤه خرجت من جسده".. قصة مقتل شاب بولاق الدكرور بسبب "ماسورة صرف"



بعد الحكم بحبس "يسرا ويمنى" 3 سنوات.. هل ينهي تنازل الأب العقوبة في قضية تزوير النفقة؟



ضربوه بعد فرحه بـ5 أيام.. حكاية "عريس الوراق" مات برصاصة في فمه