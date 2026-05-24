الإعدام شنقًا لمتهم بخطف وهتك عرض فتاة من ذوي الإعاقة في المطرية

كتب : أحمد عادل

02:44 م 24/05/2026

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، بمعاقبة متسول بالإعدام شنقًا، بعد إدانته بخطف وهتك عرض فتاة تعاني من تأخر عقلي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة المطرية".

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أبو الفتوح، وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان وفاطمة قنديل.

خطف وهتك عرض فتاة من ذوي الإعاقة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تداول صورة لفتاة بدت عليها آثار تعذيب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أطلق عليها رواد السوشيال ميديا لقب "فتاة المطرية"، قبل أن يتمكن شقيقها من التعرف عليها.

وكشفت التحريات أن المجني عليها تعاني من تأخر عقلي، وغادرت منزل شقيقها بمنطقة المطرية، قبل أن تتوجه إلى منطقة الظاهر، حيث استغل المتهم حالتها الذهنية بعدما شاهدها داخل إحدى الحدائق، واعتدى عليها جنسيًا.

مجانًا للجماهير.. قرار هام بشأن مباراة مصر وروسيا استعدادًا لكأس العالم
الجنايات تأمر بضبط وإحضار جيهان الشماشرجي بتهمة السرقة بالإكراه
بسبب النفقة والحضانة.. تفاصيل نزاع طليقة بيومي فؤاد مع الفنان في محكمة
الداخلية تكشف ملابسات واقعة التحرش بفتاة داخل ميكروباص في الإسكندرية
"في متناول اليد".. باكستان تعلن قُرب التوصل إلى اتفاق بين إيران وأمريكا
