شنت أجهزة وزارة الداخلية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والإدارات العامة للمرور وشرطة التموين، حملات مكبرة على مستوى الجمهورية خلال الـ24 ساعة الماضية، لإحكام السيطرة الأمنية، وضبط المخالفات المرورية، ومواجهة محاولات التلاعب بأسعار السلع الأساسية والخبز في الأسواق.

ضبط 118 ألف مخالفة

في قطاع المرور، واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المكبرة بكافة الطرق والمحاور السريعة، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 118 ألفاً و461 مخالفة مرورية متنوعة.

وتنوعت المخالفات بين (تجاوز السرعات المقررة "الرادار"، السير بدون تراخيص، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، المواقف العشوائية، ومخالفة شروط التراخيص).

كما أسفرت جهود فحص السائقين عن كشف مفاجآت صادمة؛ حيث تم فحص 1236 سائقاً، تبين إيجابية 45 حالة تعاطوا المواد المخدرة أثناء القيادة.

حملات الدائري الإقليمي: امتدت الحملات إلى مناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وأسفرت عن ضبط 512 مخالفة متنوعة (تحميل ركاب خارج الموقف، شروط التراخيص، الأمن والمتانة)، بالإضافة إلى فحص 161 سائقاً تبين إيجابية 7 حالات منهم للتعاطي، كما تم ضبط 10 متهمين هاربين من تنفيذ 17 حكماً قضائياً، والتحفظ على مركبة مخالفة.

مصادرة 5 أطنان دقيق

على الجانب التمويني، ولمواجهة جشع بعض التجار وحماية جمهور المستهلكين، قادت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملات تفتيشية موسعة لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز السياحي والحر والبيع بأزيد من السعر الرسمي.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط عدد كبير من القضايا في قطاع المخابز السياحية الحرة والمدعمة، وصادرت الأجهزة الأمنية ما يقرب من 5 أطنان دقيق (أبيض وبلدي مدعم) تم حجبها وتجميعها بهدف بيعها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

الإجراءات القانونية

بمواجهة المتهمين والمخالفين، اعترفوا بالمخالفات والجرائم المنسوبة إليهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحاضر اللازمة بكل واقعة على حدة، وإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

