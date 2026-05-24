كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى، تضمن قيام قائد سيارة "ملاكى" بالسماح لمرافقيه بالجلوس خارج نوافذ السيارة ووضع أرجيلة "شيشة" أعلى سقف السيارة وتدخينها خلال موكب زفاف، مُعرضين حياتهم والمواطنين للخطر بالمنيا.

الفحص وضبط المتهمين

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بالفيديو "سارية التراخيص" وقائدها وقت إرتكاب الواقعة (سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة المنيا).

وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 17 الجارى أثناء قيادته للسيارة بأحد الشوارع بدائرة المركز، وبرفقته أصدقائه (3 أشخاص - مقيمين بذات الدائرة "أمكن ضبطهم") إبتهاجاً بعرس أحد أقاربهم فى إطار الإستعراض.

الإجراءات القانونية

تم التحفظ على السيارة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

