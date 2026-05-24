إعلان

فيديو "الشيشة وقعدة شبابيك العربية" يثير ضجة.. وتحرك عاجل من الداخلية

كتب : علاء عمران

01:41 م 24/05/2026

المتهم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى، تضمن قيام قائد سيارة "ملاكى" بالسماح لمرافقيه بالجلوس خارج نوافذ السيارة ووضع أرجيلة "شيشة" أعلى سقف السيارة وتدخينها خلال موكب زفاف، مُعرضين حياتهم والمواطنين للخطر بالمنيا.

الفحص وضبط المتهمين

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بالفيديو "سارية التراخيص" وقائدها وقت إرتكاب الواقعة (سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة المنيا).

وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 17 الجارى أثناء قيادته للسيارة بأحد الشوارع بدائرة المركز، وبرفقته أصدقائه (3 أشخاص - مقيمين بذات الدائرة "أمكن ضبطهم") إبتهاجاً بعرس أحد أقاربهم فى إطار الإستعراض.

الإجراءات القانونية

تم التحفظ على السيارة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اقرأ أيضا:

"أحشاؤه خرجت من جسده".. قصة مقتل شاب بولاق الدكرور بسبب "ماسورة صرف"

بعد الحكم بحبس "يسرا ويمنى" 3 سنوات.. هل ينهي تنازل الأب العقوبة في قضية تزوير النفقة؟

ضربوه بعد فرحه بـ5 أيام.. حكاية "عريس الوراق" مات برصاصة في فمه

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المنيا موكب زفاف وزارة الداخلية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إلهام شاهين تعلق على عدم إقامة جنازة رسمية للفنان هاني شاكر
زووم

إلهام شاهين تعلق على عدم إقامة جنازة رسمية للفنان هاني شاكر
بعد موجه ارتفاع.. أسعار الطماطم تنخفض بالأسواق والكيلو يسجل 15 جنيها في
اقتصاد

بعد موجه ارتفاع.. أسعار الطماطم تنخفض بالأسواق والكيلو يسجل 15 جنيها في
هبوط كبير في سعر الدولار مقابل الجنيه.. فما الأسباب؟
أخبار البنوك

هبوط كبير في سعر الدولار مقابل الجنيه.. فما الأسباب؟
تبدأ من 280 ألف جنيه.. 5 سيارات مستعملة الأشهر والأسرع بيعًا في مصر
أخبار السيارات

تبدأ من 280 ألف جنيه.. 5 سيارات مستعملة الأشهر والأسرع بيعًا في مصر
"ذبحة وشريان مسدود بنسبة 99%".. أزمات محمد ثروت الصحية قبل جراحة المرارة
زووم

"ذبحة وشريان مسدود بنسبة 99%".. أزمات محمد ثروت الصحية قبل جراحة المرارة

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

هبوط كبير في سعر الدولار مقابل الجنيه.. فما الأسباب؟
الشعاب المرجانية ظهرت.. انحسار البحر بشواطئ جنوب سيناء 30 مترًا
حتى 67 قرشًا.. الدولار يتراجع مقابل الجنيه في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم