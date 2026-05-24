إعلان

بعد فيديو أثار الغضب.. القبض على المتهم بالتحرش بطفلة في عباس العقاد

كتب : علاء عمران

01:23 م 24/05/2026 تعديل في 01:26 م

سيارة شرطة (أرشيفية)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على المتهم بالتحرش بطفلة في شارع عباس العقاد بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، عقب تداول مقطع فيديو للواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أثار حالة واسعة من الغضب بين المستخدمين.

تفاصيل المقطع المتداول

كانت الأجهزة الأمنية، قد بدأت فحص الفيديو المتداول فور رصده، حيث ظهر خلاله أحد الأشخاص وهو يتحرش بطفلة صغيرة بأحد شوارع مدينة نصر، فيما أشار متداولو المقطع إلى أن المتهم منح الطفلة هاتفًا محمولًا لمحاولة إلهائها أثناء ارتكاب الواقعة.

تحرك أمني واستجابة سريعة

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وهو ما استجابت له الأجهزة الأمنية، التي تمكنت من تحديد هويته وضبطه.

التحقيقات والعقوبات المتوقعة

وتواصل الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الواقعة لكشف كافة التفاصيل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، الذي قد يواجه عقوبات مشددة وفقًا لقانون العقوبات المصري في جرائم هتك العرض والتحرش بالأطفال.

اقرأ أيضا:

"أحشاؤه خرجت من جسده".. قصة مقتل شاب بولاق الدكرور بسبب "ماسورة صرف"

بعد الحكم بحبس "يسرا ويمنى" 3 سنوات.. هل ينهي تنازل الأب العقوبة في قضية تزوير النفقة؟

ضربوه بعد فرحه بـ5 أيام.. حكاية "عريس الوراق" مات برصاصة في فمه

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

التحرش بطفلة عباس العقاد مدينة نصر وزارة الداخلية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل انتهت علاقة حسين الشحات بالنادي الأهلي؟ .. تفاصيل
رياضة محلية

هل انتهت علاقة حسين الشحات بالنادي الأهلي؟ .. تفاصيل
تسنيم: الخلاف مستمر بين إيران وأمريكا حول بنود مذكرة التفاهم
شئون عربية و دولية

تسنيم: الخلاف مستمر بين إيران وأمريكا حول بنود مذكرة التفاهم
هبوط كبير في سعر الدولار مقابل الجنيه.. فما الأسباب؟
أخبار البنوك

هبوط كبير في سعر الدولار مقابل الجنيه.. فما الأسباب؟
لماذا يمتلئ المكان فجأة بعد دخولنا؟ إليك التفسير النفسي
علاقات

لماذا يمتلئ المكان فجأة بعد دخولنا؟ إليك التفسير النفسي
عبد الحفيظ يطلب عودة هذا اللاعب للأهلي.. تفاصيل
رياضة محلية

عبد الحفيظ يطلب عودة هذا اللاعب للأهلي.. تفاصيل

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

هبوط كبير في سعر الدولار مقابل الجنيه.. فما الأسباب؟
الشعاب المرجانية ظهرت.. انحسار البحر بشواطئ جنوب سيناء 30 مترًا
حتى 67 قرشًا.. الدولار يتراجع مقابل الجنيه في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم