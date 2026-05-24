ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على المتهم بالتحرش بطفلة في شارع عباس العقاد بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، عقب تداول مقطع فيديو للواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أثار حالة واسعة من الغضب بين المستخدمين.

تفاصيل المقطع المتداول

كانت الأجهزة الأمنية، قد بدأت فحص الفيديو المتداول فور رصده، حيث ظهر خلاله أحد الأشخاص وهو يتحرش بطفلة صغيرة بأحد شوارع مدينة نصر، فيما أشار متداولو المقطع إلى أن المتهم منح الطفلة هاتفًا محمولًا لمحاولة إلهائها أثناء ارتكاب الواقعة.

تحرك أمني واستجابة سريعة

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وهو ما استجابت له الأجهزة الأمنية، التي تمكنت من تحديد هويته وضبطه.

التحقيقات والعقوبات المتوقعة

وتواصل الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الواقعة لكشف كافة التفاصيل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، الذي قد يواجه عقوبات مشددة وفقًا لقانون العقوبات المصري في جرائم هتك العرض والتحرش بالأطفال.

