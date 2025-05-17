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غلق 143 محلًا لمخالفة قرار ترشيد استهلاك الكهرباء

11:51 ص السبت 17 مايو 2025

وزارة الداخلية

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كتب – علاء عمران:

أغلقت وزارة الداخلية 143 محلًا لمخالفتها وعدم التزامها بقرار الغلق، وذلك خلال 24 ساعة، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية، على مستوى الجمهورية، عن تحرير 143 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الغلق في المواعيد المحددة. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة.

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات الدولة بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لترشيد استهلاك الكهرباء والحفاظ على الموارد.

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