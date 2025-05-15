القبض على سائق بسبب فيديو استعراضي بدمياط

القاهرة - مصراوي:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن جلوس شخصين خارج نافذة سيارة حال سيرها بنطاق محافظة دمياط، مُعرضين حياتهم والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها مقيم بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة لا يحمل رخصة قيادة وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على سبيل المزاح، وأن السيارة ملك والده وقام بقيادتها دون علمه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.