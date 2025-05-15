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مصابان في انقلاب ميكروباص بطريق الضبعة

09:38 م الخميس 15 مايو 2025

انقلاب ميكروباص

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كتب - محمد شعبان:

أصيب شخصان في انقلاب ميكروباص بطريق الضبعة نطاق محافظة الجيزة، اليوم الخميس.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بطريق الضبعة.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب سيارة ميكروباص قبل الحي 12 نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

ونتج عن الحادث سقوط مصابين اثنين نُقلا إلى مستشفى أكتوبر المركزي للعلاج، وجنبت إدارة المرور السيارة نهر الطريق.

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