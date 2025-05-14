في 24 ساعة.. الأجهزة الأمنية توجه ضربة قوية لتجار العملة الصعبة بـ10 ملايين جنيه

كتب – علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات عبر إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي (السوق السوداء).

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، عن ضبط عدة قضايا تتعلق بالاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، وذلك خلال 24 ساعة فقط، بقيمة مالية تُقدَّر بنحو 10 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، ويجري استكمال التحقيقات.