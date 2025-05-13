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الداخلية تضبط 6 ملايين جنيه من تجار العملة

12:21 م الثلاثاء 13 مايو 2025

تجار العُملة

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كتب – علاء عمران

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها لضبط مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، حيث تمكنت من ضبط عدد من القضايا التي أسفرت عن ضبط عملات محلية وأجنبية بقيمة نحو 6 ملايين جنيه خلال 24 ساعة.

وجاءت هذه الضبطيات بالتنسيق بين قطاع الأمن العام، والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، ضمن جهود الوزارة لمواجهة المضاربة غير القانونية في أسعار العملات خارج السوق المصرفي، وما تسببه من آثار سلبية على الاقتصاد القومي.

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تجار العملة وزارة الداخلية ضبط عملات محلية وأجنبية
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