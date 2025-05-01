سقوط لصوص العدادات وبكرات الإنترنت وبطاقات الائتمان بالقاهرة

كتب - علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها لملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة في وقائع السرقة، وتمكنت من ضبط عدة تشكيلات تخصصت في سرقة العدادات وبطاقات الائتمان وبكرات الإنترنت.

ضبطت الشرطة عاطلًا له معلومات جنائية بدائرة قسم الأميرية، تخصص في سرقة عدادات المياه من داخل العقارات بأسلوب "الفك"، وعُثر بحوزته على أدوات السرقة. وبمواجهته أقر بارتكابه 5 وقائع، وتم بإرشاده ضبط المسروقات.

كما تم ضبط 4 أشخاص بدائرة قسم التجمع الأول لسرقتهم 2 بكرة عزل خاصة بأسلاك الإنترنت بأسلوب "المغافلة" من داخل شركة. واعترفوا بارتكاب الواقعة وتم ضبط المسروقات.

وفي واقعة أخرى، تم ضبط سيدة لها معلومات جنائية بدائرة قسم السلام أول، تخصصت في سرقة بطاقات الائتمان من المواطنين بأسلوب "المغافلة"، وأقرت بارتكاب 3 وقائع وتم ضبط جميع المسروقات بحوزتها.

كما ألقت الشرطة القبض على شخصين – لأحدهما معلومات جنائية – بدائرة قسم عابدين، سرقا أجهزة كهربائية من أحد المخازن عن طريق كسر جزء من الحائط. وأرشدا عن كافة المسروقات المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وباشرت النيابة التحقيق.