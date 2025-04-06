ضبط طفلين يقودان سيارتين فى القطامية ووالدهما يوثّق الواقعة

كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه طفلان يقودان سيارتين ملاكي داخل سوق السيارات بمنطقة القطامية في القاهرة.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة المعنية من ضبط السيارتين وتحديد مالكهما، وتبين أنه تاجر سيارات مقيم بمحافظة المنوفية، حيث حضر إلى السوق لعرض السيارتين للبيع، برفقة طفليه البالغين من العمر 12 و10 سنوات.

وبمواجهة الأب، أقرّ بقيام نجليه بمساعدته في إيقاف السيارتين بالمكان المخصص للعرض داخل السوق، وأنه قام بتصوير الواقعة بنفسه ونشرها على مواقع التواصل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال الواقعة، وضبط السيارتين وقائديهما ومالكهما.