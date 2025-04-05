أول تعليق من الداخلية بشأن قيام شاب بالترويج لبيع الأسلحة البيضاء "أون لاين"

كتب- أحمد أبو النجا:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان في كشف ملابسات تداول صور ومقطع فيديو على إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن الترويج لبيع أسلحة بيضاء مقابل مادي، وتم ضبط مرتكب الواقعة.

وقالت الوزارة في بيان لها، السبت، إنه في إطار كشف ملابسات تداول صور ومقطع فيديو على إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن الترويج لبيع أسلحة بيضاء مقابل مادي، تم تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (مقيم بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان).

وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين احتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي").

وبمواجهته، اعترف بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها وعرض صور لأسلحة بيضاء "تحصل عليها من الإنترنت" للبيع بقصد النصب والاحتيال على المواطنين وتحقيق مكاسب مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.