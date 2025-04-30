كتب - علاء عمران:

نجحت أجهزة الأمن في ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الأسمدة الزراعية المغشوشة بمنطقة الصف بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الغش التجاري.

وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، قد كشفت قيام مجموعة من الأشخاص بإنشاء مصنع دون ترخيص داخل دائرة مركز شرطة الصف، لتصنيع وبيع أسمدة زراعية مجهولة المصدر بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، داهمت الأجهزة الأمنية الموقع وتمكنت من ضبط المدير المسؤول عن المصنع، والذي تبيّن أن له معلومات جنائية مسجلة، حيث ضُبط داخل المصنع:

100 طن مواد خام مجهولة المصدر تدخل في تصنيع الأسمدة المغشوشة

60 طن منتج نهائي من الأسمدة المصنعة من مواد غير معلومة

خط إنتاج كامل

كميات كبيرة من الشكائر والعبوات الفارغة المعدة للتعبئة

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل وزارة الداخلية حملاتها لضبط جرائم الغش الصناعي والتجاري.