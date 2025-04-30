إعلان

طعنة في القلب تقتل شابًا.. وأخرى تُدخل عاملًا المستشفى بالجيزة

01:25 م الأربعاء 30 أبريل 2025

جثة - أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - علاء عمران:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط مرتكبي جريمتين منفصلتين في محافظة الجيزة، أسفرتا عن مصرع عامل خردة وإصابة آخر.

في حادثة وقعت بمنطقة أبو النمرس، نشبت مشاجرة بين عامل، 35 عامًا وعاطل، 50 عامًا، إثر خلافات حول لهو الأطفال. قام المتهم بتوجيه طعنة للمجني عليه باستخدام سكين، ما أسفر عن إصابته بإصابات خطيرة. تم نقل المصاب إلى المستشفى بينما ألقي القبض على المتهم، الذي اعترف بالجريمة.

وفي حادثة أخرى بمنطقة إمبابة، وقع خلاف بين عامل خردة، 22 عامًا، وعاطل، 17 عامًا، حيث تطور الخلاف إلى مشاجرة قام خلالها الجاني بطعن المجني عليه بسكين في الصدر، مما أدى إلى وفاته فورًا. تم القبض على القاتل، الذي اعترف بالحادثة وأرشد عن السلاح المستخدم.

تم تحرير المحاضر اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث طعن جريمة قتل الجيزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

لا تخرج إلا للضرورة.. 7 نصائح مهمة عاجلة من وزارة الصحة لمواجهة العاصفة الترابية
عاصفة ترابية "عنيفة" تضرب مصر الأربعاء.. تحذيرات عاجلة وتعطيل للدراسة (تغطية خاصة)