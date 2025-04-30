طعنة في القلب تقتل شابًا.. وأخرى تُدخل عاملًا المستشفى بالجيزة

كتب - علاء عمران:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط مرتكبي جريمتين منفصلتين في محافظة الجيزة، أسفرتا عن مصرع عامل خردة وإصابة آخر.

في حادثة وقعت بمنطقة أبو النمرس، نشبت مشاجرة بين عامل، 35 عامًا وعاطل، 50 عامًا، إثر خلافات حول لهو الأطفال. قام المتهم بتوجيه طعنة للمجني عليه باستخدام سكين، ما أسفر عن إصابته بإصابات خطيرة. تم نقل المصاب إلى المستشفى بينما ألقي القبض على المتهم، الذي اعترف بالجريمة.

وفي حادثة أخرى بمنطقة إمبابة، وقع خلاف بين عامل خردة، 22 عامًا، وعاطل، 17 عامًا، حيث تطور الخلاف إلى مشاجرة قام خلالها الجاني بطعن المجني عليه بسكين في الصدر، مما أدى إلى وفاته فورًا. تم القبض على القاتل، الذي اعترف بالحادثة وأرشد عن السلاح المستخدم.

تم تحرير المحاضر اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.