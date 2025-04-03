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تحرير 746 مخالفة لقائدي دراجات نارية لعدم ارتداء الخوذة

12:21 م الخميس 03 أبريل 2025

الخوذة

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كتب -علاء عمران:

وجهت الأجهزة الأمنية بـوزارة الداخلية، اليوم الخميس، حملات مرورية مكثفة؛ لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وأسفرت الحملات عن ضبط 746 مخالفات لقائدي دراجات نارية، لعدم ارتداء الخوذة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت وزارة الداخلية قد أهابت بمالكي الدراجات النارية، الالتزام بارتداء الخوذة بهدف الحفاظ على أرواح المواطنين، وما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.

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