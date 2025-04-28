احذر السرعة الزائدة.. الرادارات تلتقط 31 ألف مخالفة مرورية خلال يوم

كتب- علاء عمران:



واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.



وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحرير 31193 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 822 مخالفة السير بدون تراخيص، و10 دراجات نارية مخالفة، و20783 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و9 مخالفات موقف عشوائي، و726 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.، و10 مخالفات شروط التراخيص.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.