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حاول يصور نمرة السيارة.. ضبط سائق اصطدم عمداً بـ شاب في المعادي

12:08 م الأحد 27 أبريل 2025

ضبط سائق _ ارشيفيه

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كتب- صابر المحلاوي:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام قائد سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي بالاصطدام عمداً بأحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة المعادي بالقاهرة.

بالفحص تبين أن الواقعة تعود إلى حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه وقائد السيارة، بسبب خلاف على طريقة سداد قيمة الأجرة، وأثناء محاولة المجني عليه تصوير لوحات السيارة، أقدم السائق على الاصطدام به عمدًا ولاذ بالفرار، مما أسفر عن إصابة المجني عليه بكدمات وجروح متفرقة بالجسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة وضبط قائدها، الذي تبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة كما جاء بالفحص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال السائق والسيارة.

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ضبط سائق حادث تصادم المعادي
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