الداخلية: سقوط 4 تشكيلات عصابية وضبط 16 متهماً بالبلطجة

كتب- صابر المحلاوي:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية المكثفة على مستوى الجمهورية؛ لمكافحة الجريمة وضبط الخارجين عن القانون.

وأسفرت الحملات، التي شملت مديريات الأمن المختلفة، عن نتائج إيجابية في مختلف المجالات الأمنية خلال 24 ساعة، حيث تم ضبط العديد من القضايا المتنوعة.

ضبط قضايا المخدرات:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 363 قضية مخدرات، تم خلالها القبض على 414 متهماً. من بين المضبوطات، كانت كميات كبيرة من المخدرات تشمل 202 كيلو جرام من مخدر الحشيش، و45 كيلو جراماً من مخدر الإستروكس، و38 كيلو جراماً من مخدر البانجو، بالإضافة إلى 35 كيلو جراماً من مخدر الآيس و24 كيلو جراماً من الهيروين. كما تم ضبط مواد أخرى مثل مخدر الشابو ومخدر الكيتامين وعدد كبير من الأقراص المخدرة، حيث بلغ مجموع المضبوطات حوالي 10 ملايين جنيه.

ضبط الأسلحة النارية والبيضاء:

في إطار مكافحة حيازة الأسلحة، تم ضبط 203 قطعة سلاح ناري بحوزة 172 متهماً، منها 22 بندقية آلية و30 بندقية خرطوش و150 فرد محلي. كما تم ضبط 277 قطعة سلاح أبيض وورشة لتصنيع الأسلحة النارية، بالإضافة إلى 306 طلقات نارية و20 خزينة متنوعة.

تنفيذ الأحكام القضائية:

واصلت الأجهزة الأمنية تنفيذ الأحكام القضائية، حيث تم تنفيذ 81,802 حكم قضائي متنوع، من بينها 341 حكم جناية و25,373 حكم حبس جزئي و45,055 حكم غرامة.

ضبط التشكيلات العصابية:

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 4 تشكيلات عصابية ضمت 12 متهماً، ارتكبوا 27 حادثاً متنوعاً، في حين تم ضبط 16 متهماً من القائمين بأعمال البلطجة، كما تم ضبط 12 متهماً هارباً.

الضبطيات المرورية والمخالفات:

استمرت الحملات المرورية في ضبط 26,883 مخالفة مرورية متنوعة، كما تم ضبط 334 دراجة نارية مخالفة، وفي إطار مكافحة تعاطي المخدرات على الطرق السريعة، تم فحص 62 سائقاً للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، حيث تبين إيجابية 11 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع القضايا المضبوطة، وتواصل وزارة الداخلية حملاتها الأمنية لضبط الخارجين عن القانون والحفاظ على الأمن العام.