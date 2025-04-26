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كارثة في قصر البارون.. 15 مصابا داخل حفل والسبب "ستاند"

09:31 م السبت 26 أبريل 2025

قصر البارون

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كتب - محمد شعبان:

أصيب أكثر من 15 شخصًا إثر انهيار ستاند إنارة داخل حفل أقيم بقصر البارون بالقاهرة، اليوم السبت.

تلقى مدير مباحث العاصمة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين داخل قصر البارون.

انتقلت الخدمات الأمنية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص انهيار "ستاند إنارة" داخل حفل مقام داخل القصر، وسقوطه على الجمهور.

أسفرت الحصيلة الأولية للحادث عن إصابة 15 شخصًا، غالبيتهم بكدمات وكسور متفرقة بالجسم. وتم إسعاف بعضهم في موقع الحادث، بينما نُقل 10 مصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

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قصر البارون سقوط ستاند إنارة
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