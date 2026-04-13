قال جون جرجيس، الرئيس التنفيذي لشركة أورا كوميونكشنز لخدمات التعهيد، إن مجال التعهيد وتقديم الخدمات العابرة للحدود تأثر بشكل ملحوظ بتغيرات سعر صرف الدولار، موضحا أن نسبة التأثير تتراوح بين 10% و15%.

تأثير ارتفاع الدولار على تكاليف التشغيل

وأشار جرجيس إلى أن شركات التعهيد تأثرت سلبا، نظرا لأن معظم تراخيص التشغيل ومتطلبات تشغيل المراكز يتم سدادها بالدولار مما يرفع من تكلفة التشغيل مع كل زيادة في سعر الصرف.

وأضاف أن هذا الأمر انعكس على ربحية الشركات، حيث تراجعت معدلات الربح نتيجة الارتفاع الكبير في المصروفات التشغيلية.

قفزة الدولار خلال الأسابيع الأخيرة

وشهد سوق الصرف المصري خلال الأسابيع الثمانية الماضية تحولات ملحوظة في سعر الدولار مقابل الجنيه، حيث انتقل من حالة استقرار نسبي في منتصف فبراير الماضي إلى موجة صعود متتالية دفعته لتسجيل مستويات تاريخية بنهاية مارس وبداية أبريل مدفوعا بعدة متغيرات اقتصادية والسياسية الإقليمية.

وخلال منتصف فبراير 2026، سجل الدولار مستويات تراوحت بين 46.85 و47.1 جنيها، مدعوما بتدفقات نقدية من صفقات استثمارية كبرى عززت المعروض من العملة الأجنبية، لكن بنهاية مارس لامس الدولار مستوى 54.86 جنيها في بعض التداولات الرسمية متأثرا بزيادة تكلفة الاستيراد وتراجع تدفقات النقد الأجنبي من القنوات التقليدية.

وضرب جرجيس مثالا بشركته، موضحا أن نحو 10% من الموظفين يتقاضون رواتبهم بالدولار مما يزيد من الأعباء التشغيلية بسبب ارتفاع سعر الدولار الذي تأثر بخروج رؤوس الأموال الساخنة وارتفاع فاتورة الطاقة وزيادة الضغوط على تدبير العملة الأجنبية، إلى جانب معدلات التضخم المرتفعة، والتزام البنك المركزي بسياسة سعر صرف مرنة تعكس العرض والطلب الحقيقين.

وبحسب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يعمل في قطاع التعهيد نحو 240 شركة، بينما يقدر حجم السوق بنحو 239 مليار جنيه، وفقا للتعداد الاقتصادي الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتتوقع الوزارة أن تصل صادرات خدمات التعهيد المصرية إلى نحو 9 مليارات دولار بحلول عام 2026، مع توفير أكثر من نصف مليون فرصة عمل.

وأكد جرجيس أن اورا كوميونكشنز تعمل ضمن بيئة تنافسية قوية تضم عددا من الشركات الرائدة في مجال التعهيد وتجربة العملاء، مشيرا إلى أن هذه الشركات تمثل نماذج مرجعية ومصدر إلهام بفضل خبراتها المتراكمة وقدراتها التشغيلية.

وأشار إلى أن مصر تمتلك كوادر شابة تتمتع بمهارات لغوية ورقمية مما يجعلها من أبرز الوجهات العالمية لتقديم خدمات التعهيد وخدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود.

كما أوضح أن نموذج عمل الشركة يتماشى مع الرؤية الوطنية لصناعة التعهيد وتصدير الخدمات إلى الخارج في ظل التعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" للاستفادة من برامجها الداعمة للشركات المصدرة للخدمات.