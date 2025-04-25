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طلاب فوق سقف العربية.. سائق سيارة نقل يعرض حياة الأطفال للخطر في الشرقية

02:36 م الجمعة 25 أبريل 2025

وزارة الداخلية

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كتب - علاء عمران:
كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول منشور عبر إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن شكوى من قيام قائد سيارة نقل بتحميل أطفال وطلاب أعلى السيارة مما يعرض حياتهم للخطر في محافظة الشرقية.

بالفحص والتحريات، تم تحديد السيارة وضبط قائدها (مقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح بالشرقية). وبمواجهته، اعترف بقيامه بتحميل الأطفال والطلاب على سطح السيارة كما ورد في المنشور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

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وزارة الداخلية محافظة الشرقية
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