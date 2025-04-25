خلاف جيرة يتحول إلى تهديد بالسلاح في دمياط

كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله على أحد حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى من شخص؛ اتهم فيها آخر بالتعدي على والده وتهديده بسلاح أبيض.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 16 من الشهر الجاري، تلقى قسم شرطة ثان دمياط بلاغًا من والد الشاكي، مقيم بدائرة القسم، أفاد خلاله بتعرضه للسب والشتم والتهديد بسلاح أبيض من جانب أحد الأشخاص، وذلك على خلفية مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات الجيرة، دون أن تُسفر الواقعة عن أي إصابات.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهم وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة كما وردت في الشكوى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.