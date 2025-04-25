إعلان

خلاف جيرة يتحول إلى تهديد بالسلاح في دمياط

12:31 م الجمعة 25 أبريل 2025

وزارة الداخلية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله على أحد حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى من شخص؛ اتهم فيها آخر بالتعدي على والده وتهديده بسلاح أبيض.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 16 من الشهر الجاري، تلقى قسم شرطة ثان دمياط بلاغًا من والد الشاكي، مقيم بدائرة القسم، أفاد خلاله بتعرضه للسب والشتم والتهديد بسلاح أبيض من جانب أحد الأشخاص، وذلك على خلفية مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات الجيرة، دون أن تُسفر الواقعة عن أي إصابات.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهم وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة كما وردت في الشكوى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية دمياط سلاح أبيض
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

قناة مجانية وتشكيل متوقع.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وصنداونز
السيسي: أرض سيناء من أسس أمننا القومي ولا تقبل المساومة أو التفريط