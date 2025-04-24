فيديو صادم يشعل السوشيال ميديا.. عاطل يلقي كلبا في النيل

القاهرة - مصراوي:

تجرد عاطل من مشاعر الإنسانية وألقى كلبا بنهر النيل في المنوفية؛ بقصد اللهو لكن الداخلية عاقبته بعد انتشار فيديو يوثق الواقعة.

وحدة الرصد تابعت تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله شخص يلقي كلبًا بمياه نهر النيل بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية، وإخراجه عقب ذلك من المياه.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل – مقيم بدائرة المركز) وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد اللهو، واتخذت الشرطة الإجراءات القانونية ضده.