إعلان

فيديو صادم يشعل السوشيال ميديا.. عاطل يلقي كلبا في النيل

08:49 م الخميس 24 أبريل 2025

المتهم بإلقاء كلب في نهر النيل

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي:

تجرد عاطل من مشاعر الإنسانية وألقى كلبا بنهر النيل في المنوفية؛ بقصد اللهو لكن الداخلية عاقبته بعد انتشار فيديو يوثق الواقعة.

وحدة الرصد تابعت تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله شخص يلقي كلبًا بمياه نهر النيل بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية، وإخراجه عقب ذلك من المياه.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل – مقيم بدائرة المركز) وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد اللهو، واتخذت الشرطة الإجراءات القانونية ضده.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كلب كلب في النيل الداخلية الأمن المنوفية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

وجهت الشكر للرئيس السيسي والوزير.. بلبن تُعلن إعادة فتح كافة فروعه - (تفاصيل)
منع الحجز والتسكين في مكة المكرمة لحاملي جميع التأشيرات باستثناء تأشيرة الحج