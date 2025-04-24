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تطور جديد بشأن اتهام "سارة خليفة" بالاتجار في المواد المخدرة

11:16 ص الخميس 24 أبريل 2025

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كتب- أحمد عادل:

أمرت جهات التحقيق بالاستعلام عن ممتلكات المنتجة "سارة خليفة"، والإطلاع على سجل التحويلات البنكية الأخيرة قبل القبض عليها، في اتهامها بالانضمام لتشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة.

وخلال التحقيقات، قالت المنتجة "سارة خليفة" إنه تم القبض عليها من داخل مسكنها من قبل الأجهزة الأمنية، وأنكرت المتهمة تهمة اشتراكها مع تشكيل عصابي لجلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة.

كما أنكرت حيازتها لأي من المواد المضبوطة، ونفت علاقتها بباقي المتهمين.

وكانت الأجهزة الأمنية أوقعت تشكيلًا عصابيًا من أكبر التشكيلات في تجارة جلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، وكانت المفاجأة اتهام المنتجة "سارة خليفة" بالتورط مع عناصر التشكيل في الإتجار بالمخدرات.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط عناصر التشكيل، وبحوزتهم (كمية كبيرة من مخدر الحشيش الصناعي بلغت 200 كيلوجرام - المواد الخام والآلات والأدوات المستخدمة في خلط وتهيئة المواد المخدرة)، وكذلك (كمية من المشغولات الذهبية - ومبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – 5 سيارات) من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

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سارة خليفة المواد المخدرة تشكيل عصابي
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