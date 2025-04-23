

كتب ـ رمضان يونس:

قضت الدائرة "7" جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عادل علي سليم، بمعاقبة "طباخ" بالسجن المؤبد، في واقعة اتهامه بالاتجار في جوهر الهيروين المخدر بمنطقة بولاق الدكرور.

ترأس هيئة المحكمة المستشار عادل علي سليم، وعضوية المستشارين هشام جبر بشير ومحمد عبد القادر الحلو، وأمانة سر عبدالعزيز مناع وعصام حسين.

وكشفت النيابة العامة في تحقيقات القضية رقم 2796 لسنة 2025 جنايات بولاق الدكرور، والمقيدة برقم 755 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، أن "فؤاد. ك"، طباخ، أحرز في 29 يناير 2025 بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما أحرز سلاحًا أبيض "كتر" دون مسوغ قانوني.

وألقى رجال قطاع مكافحة المخدرات القبض على المتهم، بعدما وردت معلومات سرية أكدت اتجاره في الهيروين، واتخاذه من منطقة بولاق الدكرور وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي. وبتفتيشه، عُثر بحوزته على أكياس تحتوي على مخدر الهيروين، وسلاح أبيض "كتر"، وهاتف محمول.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن 12 كيسًا بلاستيكيًا، وأسطوانتين بداخل كل منهما مسحوق بيج اللون، بلغ وزنها 605.82 جرامًا، وتبين أن هذا المسحوق هو جوهر الهيروين المخدر.

وأحال المستشار محمود غيطاس، المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، المتهم إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها بالسجن المؤبد لما أسند إليه من اتهامات.