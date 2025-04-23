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"عرضها للبيع على فيسبوك.. الشرطة تضبط تاجر ألعاب نارية في المنصورة

01:24 م الأربعاء 23 أبريل 2025

الألعاب النارية ارشيفية

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كتب -علاء عمران:

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط عامل بالدقهلية، بعد ترويجه لبيع الألعاب النارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت المتابعة الأمنية قد رصدت منشورًا على أحد الحسابات الشخصية يتضمن عرض كميات من الألعاب النارية للبيع. وبفحص المنشور، تم تحديد هوية القائم عليه، وتبين أنه عامل يقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة.

عقب تقنين الإجراءات، ألقت الشرطة القبض عليه، وعُثر بحوزته على 605 قطعة ألعاب نارية متنوعة الأحجام والأنواع. وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

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ألعاب نارية وزارة الداخلية بيع الألعاب النارية
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