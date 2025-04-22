مصدر أمني يكشف حقيقة ما أُثير بشأن تعرض نزلاء بمركز إصلاح وتأهيل لانتهاكات

كتب- علاء عمران:

نفى مصدر أمني، جملةً وتفصيلًا، صحة ما تداولته بعض المنصات الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بالخارج عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مزاعم بشأن تعرض أربعة نزلاء بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل لانتهاكات، واحتجازهم في زنازين انفرادية، ومنع الطعام والملابس عنهم لاعتراضهم على إجراءات التفتيش المتبعة.

وأكد المصدر أن النزلاء الأربعة المذكورين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، ومحكوم على اثنين منهم بالسجن المؤبد، والاثنين الآخرين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة لنشاطهم الإرهابي، ويتم معاملتهم وفقًا للضوابط القانونية المطبقة على جميع النزلاء دون تمييز أو تجاوز، ووفقًا لأعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأوضح المصدر أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات استثنائية بحقهم، ولم يُحتجزوا انفراديًا أو يُمنع عنهم الطعام أو الملابس كما زعمت تلك المنصات، مشيرًا إلى أن ما تم تداوله يأتي ضمن محاولات الجماعة الإرهابية المستمرة لاختلاق الأكاذيب وترويج الشائعات بهدف إثارة البلبلة، والسعي للحصول على استثناءات لعناصرها داخل مراكز الإصلاح والتأهيل خارج الأطر القانونية.

وأكد المصدر أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية بحق العناصر القائمة على اختلاق تلك الادعاءات والترويج لها.