تعذر حضور المتهم في قضية "مذبحة دار السلام" للمحكمة

كتب- أحمد عادل:

تعذر حضور المهندس المتهم بقتل والديه وشقيقه وصديق العائلة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "مذبحة دار السلام"، إلى مقر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس لحضور جلسة محاكمته.

حملت القضية الرقم 3057 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة دار السلام، وقيدت تحت رقم 397 لسنة 2024 كلي حلوان.

وبحسب أمر الإحالة، فإن المتهم أقدم على قتل والديه داخل منزلهما بمنطقة حدائق المعادي، ودفن جثتيهما داخل المنزل نفسه. وبعد مرور خمسة أيام، قام المتهم بقتل شقيقه وصديق العائلة، ودفن جثتيهما في نفس العقار، وذلك بسبب خلافات على الميراث.

ويستمر تأجيل القضية بسبب غياب المتهم، في وقت تواصل فيه المحكمة النظر في ملابسات القضية، وتستكمل الإجراءات القانونية اللازمة.