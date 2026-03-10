قررت محكمة جنايات مستأنف الإرهاب، المنعقدة بمدينة بدر، تأجيل محاكمة 7 متهمين في القضية رقم 13555 لسنة 2024 جنايات حلوان، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية ولاية داعش الدلتا"، إلى جلسة 14 أبريل، لحضور المتهمين.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوي، وعضوية المستشارين محمد عمار، ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وبسكرتارية محمد السعيد.

وذكر أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2023 وحتى 27 أبريل 2024، تولى المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية تُسمى "ولاية الدلتا"، والتي أُسست على خلاف أحكام القانون بهدف منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

تحقيقات النيابة في خلية "داعش الدلتا"

كما أسندت النيابة للمتهمين من الثاني وحتى الأخير الانضمام إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، والمشاركة في تنفيذ مخططاتها.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين ارتكبوا جرائم إرهابية، حيث قاموا بجمع وإمداد ونقل معلومات وبيانات لصالح الجماعة الإرهابية لاستخدامها في تنفيذ عمليات إرهابية، من بينها جمع معلومات عن أفراد الشرطة في محافظات البحيرة والغربية وكفر الشيخ.

كما كشفت التحقيقات أن المتهمين استخدموا مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار الجماعة الإرهابية، مستعينين بتطبيق "تليجرام" لتجنب الرصد الأمني، إلى جانب رصد الخدمات الأمنية أمام بنكين وكنيسة بمدينة زفتي.