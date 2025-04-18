ضبط محتال يروّج لبيع أسلحة وهمية عبر "فيسبوك" ويستولي على أموال الضحايا



كتب - علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن الترويج لبيع أسلحة بيضاء وبنادق صيد خرطوش.

وبفحص الواقعة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط صاحب الصفحة، وتبيّن أنه مقيم بمحافظة الإسكندرية. وعُثر بحوزته على هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تُثبت تورّطه في نشاط إجرامي.

واعترف المتهم بإنشائه الصفحة المذكورة بغرض النصب والاحتيال على المواطنين، عبر إيهامهم ببيع الأسلحة، وطلب تحويل مبالغ مالية مقابل الشحن، ثم يقوم بحظرهم بعد استلام الأموال.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر بالواقعة، وأُحيل للنيابة العامة التي باشرت التحقيق.