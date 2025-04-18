الداخلية تغلق 139 محلًا خالف قرار ترشيد الكهرباء

كتب - علاء عمران:

أغلقت وزارة الداخلية 139 محلًا خالف أصحابها قرار الغلق ضمن خطة ترشيد استهلاك الكهرباء، وذلك خلال 24 ساعة فقط.

ورصدت أجهزة الوزارة، خلال حملات نُفذت على مستوى الجمهورية، مخالفات واضحة في 139 محلًا لم يلتزم أصحابها بقرار مجلس الوزراء، وجرى تحرير محاضر بالمخالفات، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، مع إحالة الوقائع إلى النيابة العامة.

وجاءت تلك التحركات تنفيذًا لقرارات الحكومة الخاصة بتقليل استهلاك الكهرباء، ضمن خطتها الشاملة لمواجهة أزمة الطاقة.