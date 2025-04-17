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ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية تصل قيمتها إلى 19 مليون جنيه

12:26 م الخميس 17 أبريل 2025

مبلغ مالي

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كتب - علاء عمران:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، من تحقيق ضربة قوية لتجار السوق السوداء.

وأسفرت الجهود عن ضبط عدة قضايا اتجار بالعملات الأجنبية، وصلت قيمتها المالية إلى ما يزيد عن 19 مليون جنيه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، في إطار مكافحة تلك الأنشطة غير القانونية التي تهدد استقرار الاقتصاد الوطني.

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العملات الأجنبية مكافحة جرائم الأموال العامة
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