الداخلية تضبط 342 قضية مخدرات و166 قطعة سلاح خلال 24 ساعة

كتب - عاطف مراد:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 342 قضية مخدرات، و166 قطعة سلاح ناري، بالإضافة إلى تنفيذ 86156 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.

جاءت هذه الحملة في إطار الجهود المستمرة لمكافحة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، بهدف إحكام السيطرة الأمنية في جميع أنحاء الجمهورية.