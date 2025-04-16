المرور يضبط 47 ألف مخالفة خلال 24 ساعة في حملات مكثفة على الطرق

كتب - علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المكثفة بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تحقيق الانضباط المروري وتيسير الحركة والحد من الحوادث.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 47,237 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 35,584 مخالفة لتجاوز السرعة المقررة، و772 مخالفة لسير بدون تراخيص، و652 مخالفة لاستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، و33 دراجة نارية مخالفة، و29 مخالفة لشروط التراخيص، بالإضافة إلى 12 مخالفة تتعلق بالمواقف العشوائية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستمر الحملات المرورية لرصد وضبط المخالفات على مدار الساعة.