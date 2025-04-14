عريس يطلب تطليق زوجته بعد صبغها شعرها: "بترعبني"

كتبت - فاطمة عادل:

تقدّم "جاسر. ح"، 27 سنة، بدعوى تطليق للضرر ضد زوجته أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، طالبًا إنهاء زواجه الذي لم يمضِ عليه سوى سبعة أشهر، مبررًا طلبه بطريقة فاجأت الحضور، حيث قال: "زوجتي بتصبغ شعرها ألوان فاتحة.. وبخاف من شكلها وحسيت شعرها بيقع".

وأوضح "جاسر"، الذي يعمل موظفًا بإحدى الشركات الخاصة، في دعواه أن العلاقة بينه وبين زوجته بدأت بشكل طبيعي، وأنه أحبها واختارها عن قناعة، لكن منذ بداية الزواج لاحظ تغييرات في سلوكها ومظهرها لم يستطع التأقلم معها، وتابع: "ما كنت أتوقع إنها تهتم بمظهرها لدرجة تغيّر شكلها بالكامل كل فترة، صبغات شعر غريبة، من الأشقر للزهري، وكل مرة أشوفها أحس إني عايش مع شخص جديد".

وأضاف "جاسر" أن الأمر لم يكن مجرد خلاف بسيط حول المظهر، بل تطور إلى شعور بالخوف وعدم الراحة النفسية في وجودها، خاصة مع الألوان غير المعتادة التي تستخدمها في صبغ شعرها، "كل ما أدخل البيت أحس إني غلطان بالعنوان".

ويكمل الزوج: "حاولت بكل الطرق أقنعها، لكنه طبع ورثته من أمها، في العيلة عندهم كده، وصلتلها إنه طبع غير مقبول، شكلها اتغيّر تمامًا عن لما اتجوزتها، لكنها لم تنتبه لكلامي وتتجاهله".

واختتم "جاسر" حديثه لـ"مصراوي" قائلاً: إنه نقل إقامته لمنزل أهله حتى تشعر بالفرق بعد خروجه من المنزل، لكنها لم تفعل، فحاول الطلاق بالود، لكن ما وجده هو خلافات بين العائلتين بسبب كذبها، فلجأ إلى محكمة الأسرة ورفع دعوى تطليق للضرر منها.

حملت الدعوى رقم 183 لسنة 2024، ولا زالت الدعوى منظورة أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.