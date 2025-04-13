لتعزيز التحول الرقمي.. رئيس مجلس الدولة يزور الأكاديمية العربية | صور

كتب- أحمد أبو النجا:

استقبل الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، المستشار أحمد عبد الحميد عبود، رئيس مجلس الدولة، والوفد المرافق له، يوم الأحد، بمقر الأكاديمية الرئيسي في أبي قير بالإسكندرية.

يأتي اللقاء في سياق بروتوكول التعاون المشترك بين الأكاديمية ومجلس الدولة، الموقّع منذ مارس 2018، لدعم التحول الرقمي وتطوير تكنولوجيا المعلومات في أعمال المجلس.

في بداية الزيارة، هنّأ الدكتور إسماعيل عبد الغفار المستشار عبود على بدء التشغيل الفعلي للمرحلة الأولى من مشروع التحول الرقمي بمجلس الدولة. وأشاد بدور المجلس في تطوير البوابة الإلكترونية، إنشاء مكتبة العدالة الإلكترونية، وميكنة الأنظمة القضائية والإدارية، مما يعكس تقدمًا ملحوظًا في تقديم الخدمات القضائية بما يواكب التطورات التكنولوجية.

من جانبه، أكد المستشار عبود أن هذه الطفرة في التحول الرقمي هي نتاج جهود مشتركة بين مستشاري وإداريي مجلس الدولة وفريق الأكاديمية. وأشار إلى قدرة المجلس على التكيف مع التطورات التكنولوجية لتحقيق العدالة الناجزة.

ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون في مجالات متعددة، حيث أكد الدكتور عبد الغفار التزام الأكاديمية بتقديم الدعم المستمر لمجلس الدولة.

في المقابل، أشاد المستشار عبود بالدور البارز للأكاديمية في دعم التحول الرقمي، مشيرًا إلى الجهود المتميزة لفريق العمل بقيادة الدكتورة سارة السعدني، استشاري تكنولوجيا المعلومات، في تطوير البنية المعلوماتية وميكنة الأنظمة.

في نهاية اللقاء، قدّم الدكتور إسماعيل عبد الغفار درعًا تذكاريًا تكريمًا للمستشار عبود، معربًا عن تقديره وتمنياته لمجلس الدولة بمزيد من التقدم في تحقيق العدالة والعطاء للوطن.