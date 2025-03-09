7 مايو.. استئناف رجل الأعمال المتهم بالنصب على "أفشة"

كتب - رمضان يونس وأحمد عادل:

حددت محكمة مستأنف جنح القاهرة الجديدة بالتجمع جلسة 7 مايو المقبل لنظر أولى جلسات الاستئناف المُقدم من رجل الأعمال "ر.ح" على حكم إدانته بالحبس 3 سنوات، في واقعة اتهامه بالنصب على لاعب الأهلي محمد مجدي "أفشة" في مبلغ 13 مليون جنيه.

كانت محكمة جنح القاهرة الجديدة قد أصدرت، أمس السبت، حكمًا بمعاقبة رجل الأعمال "ر.ح.ر" بالحبس 3 سنوات، مع تغريمه 10 آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة لحين الفصل في الاستئناف، وذلك على خلفية اتهامه بالاستيلاء على شيك بقيمة 13 مليون جنيه من لاعب النادي الأهلي.

خلال إحدى الجلسات السابقة، قررت المحكمة تأجيل القضية لإحضار أصل الشيك، مع إخلاء سبيل رجل الأعمال المتهم.

أكد رجل الأعمال أن الاتفاق بينه وبين "أفشة" كان يتعلق بشراء خمس وحدات تجارية داخل مشروع بمنطقة "الداون تاون" بالعاصمة الإدارية، مشيرًا إلى أن اللاعب سلمه المبلغ كمقدم تعاقد، لكن لم يتم تحرير أي عقود رسمية بينهما.

أوضح المتهم أن علاقة صداقة تجمعه بـ"أفشة"، وأنه تسلم المبلغ دون إثبات رسمي، مشيرًا إلى أن القيمة الإجمالية للوحدات تبلغ 35 مليون جنيه، ولم يتم الاتفاق نهائيًا على طريقة سداد باقي المبلغ، حيث لا تزال الأمور قيد الحسابات داخل الشركة.

نفى المتهم تهمة النصب، مؤكدًا أن الشيك كان بمثابة مقدم تعاقد على الوحدات التجارية وليس لشراء سيارة، كما أشار إلى أنه محبوس حاليًا، ما يمنعه من إعادة المبلغ. كما نفى صحة تمزيق إيصال استلام الشيك.

أحالت نيابة القاهرة الجديدة رجل الأعمال "ر.ح.ر" إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، بعد أن تقدم محمد مجدي "أفشة" ببلاغ يتهمه فيه بالنصب والاستيلاء على 13 مليون جنيه، مقابل استيراد سيارة له من الخارج.

وتلقى مدير أمن القاهرة إخطارًا من مأمور قسم شرطة التجمع الأول، يفيد بتلقي بلاغ من "أفشة" يتهم فيه رجل أعمال، صاحب شركة تطوير عقاري شهيرة، بالنصب عليه والاستيلاء على المبلغ المذكور. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.