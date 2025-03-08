لترشيد الكهرباء.. تحرير 122 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بقرار الغلق

كتب- علاء عمران:

أغلقت وزارة الداخلية 122 محلًا تجاريًا لعدم التزامها بقرار الغلق، وذلك خلال 24 ساعة، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية عن تحرير 122 مخالفة للمحلات غير الملتزمة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، وحرصًا على الالتزام بالإجراءات المقررة.