الداخلية: ضبط 7 أشخاص لاتهامهم بالترويج لبيع أدوية تجميل مجهولة المصدر



كتب ـ محمد الصاوي:

ألقت قوات الأمن بوزارة الداخلية القبض على 7 أشخاص لاتهامهم بالترويج لبيع بعض العقاقير الطبية (أدوية تجميل) مجهولة المصدر.



وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الأحد، إنه في إطار ما تداولته إحدى الإعلاميات على حسابها الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضررها من مجموعة من الأشخاص لقيامهم بإدارة عدة صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي و انتحال صفتها بهدف ترويجهم لبيع بعض العقاقير الطبية "أدوية تجميل" مجهولة المصدر من خلال أرقام هواتف مُحددة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 2025/2/21 تبلغ للأجهزة الأمنية من الشاكية بتضررها من القائمين على إدارة عدد (12) صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاضطلاعهم بنشر أجزاء من لقاءاتها مع حالات نجحت في إنقاص وزنها إبان عملها ببعض القنوات الفضائية مصحوبة بعبارات ترويج لمنتجات إنقاص الوزن دون إذن منها.

أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (7 أشخاص)؛ وبحوزتهم عدد من الهواتف المحمولة "بفحصها فنياً تبين احتوائها على دلائل تؤكد ارتكابهم الواقعة"، وتبين إدارتهم لعدد من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع أدوية إنقاص الوزن مجهولة المصدر .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.