مأساة "فتاتي الحاجر" مع ولاد العم.. خلاف عائلي انتهي بتشوية مياه نار

كتب - رمضان يونس:

قررت محكمة مستأنف جنايات الجيزة، تأجيل نظر الاستئناف المقدم من مزارعان على حكم إدانتهما بالسجن المشدد 10 سنوات في واقعة اتهامهما بتشويه طالبتين تمريض نجلتي عمهما بماء نار لوجود خلاف بينهما بقرية الحاجر بمنشأة القناطر، إلى جلسة 9 مايو المقبل للنطق بالحكم في الدعوى.

وفي وقت سابق، أدانت الدائرة "4" جنايات جنوب الجيزة، برئاسة المستشار طارق خميس محمد، مزارعين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، في واقعة اتهامهما بسكب "ماء نار" على ابنتي عمهما، طالبة بكلية التمريض بجامعة القاهرة وشقيقتها فني التمريض، بقرية الحاجر بمنشأة القناطر، بسبب خلافات عائلية مع والدهما.

و كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 15274 لسنة 2023 جنايات مركز إمبابة، والمقيدة برقم 6325 لسنة 2023 كلي شمال الجيزة، أن المتهمين "م. ف" و "م .أ"، بتاريخ 23 أكتوبر 2023، بيتا النية وعقدا العزم على التعدي على المجني عليهما. انتقل المتهمان بدراجة نارية، وقام أحدهما بإلقاء مادة حارقة "ماء نار" عليهما، ما تسبب في إصابات بالغة لكل منهما.

و ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي أن المجني عليها الأولى، "د .ع"، أصيبت بحروق كيميائية أدت إلى فقدان الرؤية بالعينين وتشوه الوجه والجسم، مما خلف لديها عجزًا كليًا بنسبة 100%. فيما أصيبت شقيقتها "غ. ع" بتشوهات في الجسم وإعاقة في حركة المرفق الأيسر بنسبة 20%.

وأر المتهم الأول عقب ضبطه بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثاني، حيث نفذا الجريمة إثر خلافات عائلية سابقة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهمين للمحاكمة التي قضت بحكمها المتقدم.