"مكنش قصدي".. حكاية حسام قتل صديقه وقت السحور في الوراق

كتب- صابر المحلاوي:

في ليلة رمضانية هادئة، وبينما كان الجميع يستعدون لتناول وجبة السحور، وقعت جريمة مروعة في أحد شوارع الوراق بمحافظة الجيزة، لم يكن هناك صوت للمسامرة أو الأذان القريب، بل صرخات تعلو في الظلام، لتنتهي بجريمة أدمت القلوب.

حسام وعادل، صديقان اعتادا السهر معًا، يتبادلان الأحاديث، لكن هذه الليلة كانت مختلفة، بدأ الخلاف بينهما بكلمة، اشتدت المناقشة، تعالت الأصوات، وتبدلت الصداقة إلى شجار عنيف.

مد حسام يده إلى سكين كان بحوزته، وبلا تفكير غرسه في جسد عادل. صرخة قصيرة تلتها لحظات من الصمت المطبق، قبل أن ينهار عادل على الأرض والدماء تتسرب من جسده.

أما حسام، فوقف مذهولًا للحظات، وكأنه لا يصدق ما اقترفت يداه، مرددا: "والله ما كان قصدي"، قبل أن يفر هاربًا من مسرح الجريمة.

تلقى قسم شرطة الوراق بلاغًا من الأهالي بارتكاب الواقعة، هرعت قوة أمنية إلى المكان، لتجد جسد عادل ممددًا بلا حراك، وسط ذهول المارة.

بعد ساعة من ارتكاب الجريمة تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط المتهم، وتم نقل جثة عادل إلى المشرحة، وأمرت جهات التحقيق بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان، والوقوف على أسباب الوفاة، كما استمعت إلى شهود العيان وأمرت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.