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صور| السيطرة على حريق بمحيط مبنى البريد في رمسيس

01:21 م الثلاثاء 25 مارس 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    السيطرة على حريق بمحيط مبنى البريد في رمسيس
  • عرض 5 صورة
    السيطرة على حريق بمحيط مبنى البريد في رمسيس
  • عرض 5 صورة
    السيطرة على حريق بمحيط مبنى البريد في رمسيس
  • عرض 5 صورة
    السيطرة على حريق بمحيط مبنى البريد في رمسيس
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كتب- سامح غيث:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق اندلع بمحيط مبنى البريد في منطقة رمسيس، بعد الدفع بعدد من سيارات إطفاء لمنع امتداد النيران إلى المباني المجاورة.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية قد تلقت بلاغًا بوقوع الحريق، وعلى الفور انتقلت قوات الإطفاء إلى الموقع، حيث تم فرض طوق أمني لضمان سلامة المواطنين والممتلكات.

وأسفرت جهود الإطفاء عن إخماد النيران بالكامل دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، فيما يجري حاليًا حصر الخسائر المادية والتأكد من أسباب اندلاع الحريق.

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قوات الحماية المدنية حريق بمحيط مبنى البريد رمسيس
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