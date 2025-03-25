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بمب وصواريخ للعيد.. ضبط 6.5 مليون قطعة ألعاب نارية في الفيوم

11:40 ص الثلاثاء 25 مارس 2025

وزارة الداخلية

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كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عاملين بحوزتهما 6.5 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال، وذلك بقصد الاتجار بها.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالتعاون مع مديرية أمن الفيوم، قيام العاملين المقيمين بدائرتي مركزي شرطة الشواشنة وأبشواي بإدارة ورشتين لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما وضبطهما، وعُثر بحوزتهما على أكثر من 6.5 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام، بالإضافة إلى الأدوات والخامات المستخدمة في التصنيع.

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية تمهيدًا للاتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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وزارة الداخلي ألعاب نارية مديرية أمن الفيوم
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