بمب وصواريخ للعيد.. ضبط 9 ملايين قطعة ألعاب نارية في الفيوم
كتب- أحمد أبو النجا:
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخصين بتهمة إدارة ورش لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها، وبحوزتهما 9 ملايين قطعة.
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم عن قيام (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة مركز شرطة الشواشنة) بإدارة ورش لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وبحوزتهما قرابة 9 ملايين قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام، بالإضافة إلى الأدوات والخامات المستخدمة في التصنيع.
وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والاتجار بها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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