إعلان

بمب وصواريخ للعيد.. ضبط 9 ملايين قطعة ألعاب نارية في الفيوم

12:40 م السبت 22 مارس 2025

ضبط العاب نارية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد أبو النجا:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخصين بتهمة إدارة ورش لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها، وبحوزتهما 9 ملايين قطعة.

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم عن قيام (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة مركز شرطة الشواشنة) بإدارة ورش لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وبحوزتهما قرابة 9 ملايين قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام، بالإضافة إلى الأدوات والخامات المستخدمة في التصنيع.

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والاتجار بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ألعاب نارية الفيوم وزارة الداخلية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان