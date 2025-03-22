بمب وصواريخ للعيد.. ضبط 9 ملايين قطعة ألعاب نارية في الفيوم

كتب- أحمد أبو النجا:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخصين بتهمة إدارة ورش لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها، وبحوزتهما 9 ملايين قطعة.

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم عن قيام (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة مركز شرطة الشواشنة) بإدارة ورش لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وبحوزتهما قرابة 9 ملايين قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام، بالإضافة إلى الأدوات والخامات المستخدمة في التصنيع.

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والاتجار بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.