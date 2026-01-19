إعلان

13 متهما و19 حدثًا.. القبض على عصابة جديدة لاستغلال الأطفال في التسول

كتب : مصراوي

12:58 م 19/01/2026

القبض على عصابة جديدة لاستغلال الأطفال في التسول

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط تشكيل إجرامي مكون من 13 متهمًا (5 رجال و8 سيدات، بينهم 9 من ذوي السوابق الجنائية)، متهمين باستغلال 19 طفلًا في أعمال التسول واستجداء المارة بالقاهرة والجيزة.

وأظهرت التحريات أن المتهمين كانوا يجبرون الأطفال على بيع السلع بطريقة إلحاحية والتسول في الشوارع، ما عرّض حياتهم ومستقبلهم للخطر.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهمين والأطفال المجني عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الوقائع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

واتخذت الأجهزة كافة الإجراءات القانونية، حيث تم تسليم الأطفال إلى ذويهم بعد التعهد بحسن رعايتهم، وإيداع من تعذر الوصول لأهليتهم في دور رعاية متخصصة لضمان حياة كريمة لهم.

التسول ضبط تشكيل إجرامي اعمال التسول ضبط متسولين



