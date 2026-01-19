إعلان

توبيخه المتكرر دفعه للهروب.. الداخلية تعيد الطالب إلى منزله بالقليوبية

كتب : علاء عمران

01:17 م 19/01/2026

الطالب

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية في إعادة طالب يبلغ من العمر 15 عامًا، كان قد تغيب عن منزله نتيجة خلافات أسرية، بعد جهود مكثفة لتتبع مكان تواجده.
بدأت الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا من والدي الطالب، اللذين أفادا بتغيب نجلهما، الطالب بالمرحلة الإعدادية، عن المنزل في ظروف غامضة.
وتم تشكيل فريق بحث متخصص لكشف ملابسات الواقعة، ومن خلال التحريات ومتابعة خط سير الطالب، تبين أنه غادر محافظة القليوبية إلى القاهرة عقب خروجه من المنزل.
وأوضح الطالب بعد العثور عليه أنه ترك منزله بمحض إرادته بسبب خلافات أسرية، نتيجة توبيخه المتكرر من والديه على تأخره عن المنزل ليلًا، مما دفعه للهروب رغبة في الابتعاد عن الضغوط الأسرية.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، واستدعاء ذوي الطالب وتسليمه لهم بعد أخذ التعهد اللازم بحسن رعايته، لضمان سلامته النفسية والجسدية.

هروب طالب القليوبية مديرية أمن القليوبية خلافات أسرية

