مبادرة كلنا واحد- جيل جديد.. الداخلية تحتفل بعيد الأم مع طلائع المناطق الحضارية

كتب- علاء عمران:

نظمت وزارة الداخلية احتفالية بمناسبة عيد الأم، وذلك في إطار مبادرة كلنا واحد- جيل جديد التي تُقام برعاية رئيس الجمهورية.

وشهدت الاحتفالية توزيع الهدايا على الأمهات المسنات من أهالي المناطق الحضارية، كما حرصت وزارة الداخلية على اصطحاب الشباب والطلائع لزيارة الأمهات اللاتي لم يستطعن الحضور، إلى جانب تنظيم زيارات خاصة لدور رعاية المسنات لمشاركة الأمهات فرحة الاحتفال بهذه المناسبة.

وفي أجواء رمضانية دافئة، نظمت الوزارة احتفالية كبرى بمناسبة عيد الأم في منتجع عين الحياة بالفسطاط، حيث تضمنت فقرات فنية متنوعة، بمشاركة عدد من الفنانين الذين أشادوا بالمبادرة ودورها في تعزيز القيم الإنسانية والوطنية لدى الشباب.

وقدمت وزارة الداخلية هدايا تذكارية لأمهات شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة، وسط إشادة كبيرة من الحضور بمبادرة جيل جديد، التي ساهمت في تنمية وعي الشباب وتوسيع مداركهم، مما عزز من ثقتهم في أنفسهم وشعورهم بالانتماء لوطنهم.

وتأتي هذه الفعالية في إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل دورها المجتمعي والإنساني، وتعظيم المبادرات الهادفة إلى تقدير المرأة المصرية ودورها الحيوي في بناء المجتمع.