سقوط شركة سياحية استغلت موسم الحج ونصبت على المواطنين

كتب- صابر المحلاوي:

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملة مكبرة لضبط الشركات غير المرخصة التي تستغل موسم الحج للنصب على المواطنين، حيث تمكنت من ضبط شركة سياحية وهمية تروج لبرامج حج وعمرة زائفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتستولي على أموال الضحايا تحت ادعاء تنظيم رحلات دينية.

وأسفرت التحريات التي أجراها قطاعا الأمن العام وشرطة السياحة والآثار عن رصد شركة تعمل بدون ترخيص، حيث خدعت المواطنين بإيهامهم بقدرتها على توفير تأشيرات الحج والإقامة، رغم عدم امتلاكها أي تصاريح رسمية.

وعقب تقنين الإجراءات، داهمت قوات الأمن مقر الشركة، وضبطت القائمين عليها، كما عُثر بداخلها على مستندات دعائية وصور جوازات سفر كانت تُستخدم في الإيقاع بالضحايا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين، فيما تواصل الجهات الأمنية جهودها لمنع تكرار مثل هذه الجرائم التي تستهدف المواطنين خلال مواسم الحج والعمرة.